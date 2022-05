Genova non è una città per carrozzine: l’esempio di Lorenzo e l’autonomia negata (Di martedì 10 maggio 2022) Viaggio tra le strade e i negozi, salendo sugli autobus e sulla metropolitana, insieme al 23 enne affetto dalla nascita da tetraparesi spastica distonica. Il giovane ha creato da poco un gruppo su Telegram che si chiama “Genova solving for all” per sensibilizzare sulle difficoltà quotidiane vissute dai disabili Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 10 maggio 2022) Viaggio tra le strade e i negozi, salendo sugli autobus e sulla metropolitana, insieme al 23 enne affetto dalla nascita da tetraparesi spastica distonica. Il giovane ha creato da poco un gruppo su Telegram che si chiama “solving for all” per sensibilizzare sulle difficoltà quotidiane vissute dai disabili

