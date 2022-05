FIFA 23 | Confermata la release entro fine anno

(Di martedì 10 maggio 2022) Con un comunicato apparso sul sito ufficiale dellaè stato confermato il rilascio di23 che sarà ancora prodotto su licenza da EA Sports. Come accade abitualmente il nuovo capitolo del simulatore calcistico della software house canadese sarà disponibile tra ladi settembre e l’inizio del mese di ottobre. Contestualmente il presidente della, Gianni Infantino, ha confermato che il brandsarà ceduto a diverse aziende per garantire il rilascio di innumerevoli videogiochi tra cui anche uno dedicato ai prossimi mondiali di calcio che si terrin Qatar. Tra queste aziende probabilmente c’è anche EA Sports che ha un contratto in essere fino al termine del 2022 con lae che non si lascerà sfuggire l’occasione di produrre dei contenuti ...

... che per la prima volta includerà le competizioni della Coppa del Mondo maschile e femminile in un'unica edizione. L'estensione recentemente confermata con EA SPORTS è un nuovo accordo che garantisce i diritti solo per la categoria del calcio di simulazione, liberando diritti di gioco più ampi per FIFA e diversi ...