Ferrara | «Vlahovic è un grande giocatore | ma come tutti deve adattarsi»

(Di martedì 10 maggio 2022) Cirodel momento che sta attraversandoe della finale di domani sera di Coppa Italia tra Juventus e Inter Ciroè intervenuto all’evento organizzato da Frecciarossa alla vigilia della finale di Coppa Italia. Le dichiarazioni. JUVE INTER – «E’ una finale e in quanto tale sfugge a qualsiasi considerazione. Le motivazioni in una finale sono importantissime e faranno la differenza».– «E’ un, è molto giovane ma credo cheperi giovani ci sia bisogno di un adattamento alla nuova squadra e alla nuova realtà in senso totale.gli attaccanti può attraversa un momento più opaco ma alla fine risponderà presente, ha le qualità per farlo». L'articolo ...

Advertising

gilnar76 : Ferrara: «Juve Inter, contano le motivazioni. Vlahovic? Deve adattarsi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Ferrara: «Juve Inter, contano le motivazioni. Vlahovic? Deve adattarsi» - - TUTTOJUVE_COM : Ferrara: 'Vlahovic è un grande giocatore ma ha bisogno d'adattarsi alla nuova realtà. La finale di domani sfugge a… - LucaRuss0 : FERRARA: “La finale sfugge a qualsiasi considerazione. Vlahovic risponderà presente” - MondoBN : FERRARA: “La finale sfugge a qualsiasi c -

Cirodel momento che sta attraversandoe della finale di domani sera di Coppa Italia tra Juventus e Inter Ciroè intervenuto all'evento organizzato da Frecciarossa alla vigilia ...Insieme a loro, Ciroe i talent di DAZN . In SUPERTELE - Leggero come un Pallone, gli ... Dusanha segnato due reti in quattro incontri giocati da titolare contro il Genoa in Serie A ...Ciro Ferrara è intervenuto all’evento organizzato da Frecciarossa ... Le motivazioni in una finale sono importantissime e faranno la differenza». VLAHOVIC – «E’ un grande giocatore, è molto giovane ma ..."Da un po' di tempo dico Milan, è una squadra che mi sembra molto convinta e sta anche bene". Perché Vlahovic non segna tanto nella Juve "E' un grande giocatore, è molto giovane ma credo che come per ...