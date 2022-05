Fauci: «Non c'è dubbio che ci sarà un'altra pandemia» (Di martedì 10 maggio 2022) “Non c'è dubbio che ci sarà un'altra pandemia”. Lo ha dichiarato in un'intervista a Rai News Anthony Fauci. Il virologo di fama mondiale e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e National Institutes of Health. Un passaggio significativo in uno degli estratti di una più ampia intervista che sarà pubblicata nei prossimi giorni sul portale della televisione pubblica. Fauci: «Potrebbe essere una pandemia di natura influenzale» Più che il lancio di un allarme, però, le dichiarazioni di Fauci rappresentano un monito dopo il Covid. “La lezione da imparare – ha spiegato - è che dobbiamo prepararci meglio”. Il virologo non sembra avere dubbi rispetto al fatto che in futuro ci si possa dover confrontare ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 10 maggio 2022) “Non c'èche ciun'”. Lo ha dichiarato in un'intervista a Rai News Anthony. Il virologo di fama mondiale e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e National Institutes of Health. Un passaggio significativo in uno degli estratti di una più ampia intervista chepubblicata nei prossimi giorni sul portale della televisione pubblica.: «Potrebbe essere unadi natura influenzale» Più che il lancio di un allarme, però, le dichiarazioni dirappresentano un monito dopo il Covid. “La lezione da imparare – ha spiegato - è che dobbiamo prepararci meglio”. Il virologo non sembra avere dubbi rispetto al fatto che in futuro ci si possa dover confrontare ...

