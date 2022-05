Dove vive Luciano Spalletti se “ancora non ha comprato casa”? (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri Aurelio De Laurentiis è stato protagonista a Palazzo San Giacomo nel suo intervento in onore di Maradona, in cui ha potuto affrontare diversi temi. Dal nuovo stadio all’addio di Insigne, passando per Luciano Spalletti. Ieri il presidente ha dichiarato che il tecnico toscano deve ambientarsi e non ha ancora comprato casa. A questo punto, la domanda sorge spontanea: Dove vive Luciano Spalletti? FOTO: Getty – Napoli Spalletti Stando a quanto riferisce Il Mattino, dal primo giorno del suo arrivo a Napoli il tecnico azzurro vive al Britannique di corso Vittorio Emanuele, location strategica in quanto vicino al centro di allenamento. Spalletti trascorre gran parte della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 10 maggio 2022) Ieri Aurelio De Laurentiis è stato protagonista a Palazzo San Giacomo nel suo intervento in onore di Maradona, in cui ha potuto affrontare diversi temi. Dal nuovo stadio all’addio di Insigne, passando per. Ieri il presidente ha dichiarato che il tecnico toscano deve ambientarsi e non ha. A questo punto, la domanda sorge spontanea:? FOTO: Getty – NapoliStando a quanto riferisce Il Mattino, dal primo giorno del suo arrivo a Napoli il tecnico azzurroal Britannique di corso Vittorio Emanuele, location strategica in quanto vicino al centro di allenamento.trascorre gran parte della ...

