Capri, appartamento in fiamme di fronte all'hotel Quisisana. Paura ma nessun ferito (Di martedì 10 maggio 2022) Paura ma nessun ferito per un incendio in un appartamento privato in via Camerelle a Capri, di fronte all'hotel Quisisana, vuoto quando si sono sprigionate le fiamme. Il fumo che usciva dal terrazzo ha fatto scattare immediatamente l'allarme tra i vicini e i titolari delle boutique della famosa strada caprese del lusso, che hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione e' arrivata l'autobotte dei Vigili del Fuoco con la squadra dei pompieri in servizio presso la stazione di Via Roma. L'accesso alla strada e' stato bloccato dalla pattuglia dei Carabinieri di Capri e dagli agenti della Polizia Municipale. L'operazione di spegnimento e' ancora in corso.

