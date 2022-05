Calciomercato Juve, la scelta di Gravenberch sul nuovo club! (Di martedì 10 maggio 2022) A quanto pare i piani della società bianconera sul centrocampista dell’Ajax sono destinati a sfumare definitivamente! Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore sarebbe ancora una volta molto vicino al trasferimento al Bayern Monaco. Gravenberch Juve CalciomercatoSecondo il quotidiano Telegraaf l’affare sembrerebbe effettivamente già concluso, e la cifra stimata sarebbe di 30 milioni di euro, le due parti dovrebbero incontrarsi solamente per definire alcuni bonus aggiuntivi. Ancora nulla è stato confermato quindi toccherà aspettare l’ormai imminente apertura della finestra di Calciomercato estiva. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) A quanto pare i piani della società bianconera sul centrocampista dell’Ajax sono destinati a sfumare definitivamente! Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore sarebbe ancora una volta molto vicino al trasferimento al Bayern Monaco.Secondo il quotidiano Telegraaf l’affare sembrerebbe effettivamente già concluso, e la cifra stimata sarebbe di 30 milioni di euro, le due parti dovrebbero incontrarsi solamente per definire alcuni bonus aggiuntivi. Ancora nulla è stato confermato quindi toccherà aspettare l’ormai imminente apertura della finestra diestiva. Tatiana Digirolamo

Advertising

cmdotcom : La 'cura #Allegri' rilancia #DeSciglio: era fuori dai piani della #Juve, ora è tutto pronto per il rinnovo… - tuttosport : Il ct della #Serbia: '#Milinkovic, vai alla #Juve da #Vlahovic' ??? - GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - Yasmin_luv1 : RT @cmdotcom: La 'cura #Allegri' rilancia #DeSciglio: era fuori dai piani della #Juve, ora è tutto pronto per il rinnovo - RaffaelloZizzo : RT @HikkyLaky38: Pogba no, Jorginho no, Rudiger no, Di Maria no, Raspadori no, Morata no, Kean no, il rinnovo a De Sciglio no, Bremer no, D… -