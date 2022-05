Bonus Gas Val d’Agri: i Sindaci in pressing sulle compagnie petrolifere (Di martedì 10 maggio 2022) Un braccio di ferro che dura da mesi quello tra gli 11 comuni (Calvello, Viggiano, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Tramutola, Paterno, Grumento Nova, Spinoso, Montemurro, Moliterno e Sarconi) del “Bonus Energetico Val d’Agri” e le compagnie petrolifere interessate dalle attività estrattive. In vista del rinnovo dell’accordo, le posizioni tra le parti restano ancora molto distanti. Da parte loro, i Sindaci fanno sapere che non sono disposti a cedere ulteriore terreno sul tavolo delle trattative. Emblematiche in questo senso, le dichiarazioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci Amedeo Cicala in rappresentanza della posizione unitaria dei Sindaci: “I nostri cittadini stanno pagando pesantemente lo scotto dei rincari e della crisi energetica. In una fase così ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 10 maggio 2022) Un braccio di ferro che dura da mesi quello tra gli 11 comuni (Calvello, Viggiano, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Tramutola, Paterno, Grumento Nova, Spinoso, Montemurro, Moliterno e Sarconi) del “Energetico Val” e leinteressate dalle attività estrattive. In vista del rinnovo dell’accordo, le posizioni tra le parti restano ancora molto distanti. Da parte loro, ifanno sapere che non sono disposti a cedere ulteriore terreno sul tavolo delle trattative. Emblematiche in questo senso, le dichiarazioni del Presidente della Conferenza deiAmedeo Cicala in rappresentanza della posizione unitaria dei: “I nostri cittadini stanno pagando pesantemente lo scotto dei rincari e della crisi energetica. In una fase così ...

