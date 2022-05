Assemblea soci Confeserfidi Scicli: approvato bilancio (Di martedì 10 maggio 2022) Scicli – approvato in data Giovedì 28 Aprile il bilancio 2021 di Confeserfidi, società finanziaria leader di mercato a livello nazionale, che ha fatto registrare un utile di con 634.304 euro.Anche quest’anno, si è registrata un’eccellente performance dell’azienda, confermando – commenta l’AD Bartolo Mililli “l’elevata capacità di sostegno alle imprese anche durante il periodo segnato dall’emergenza post Covid-19. Abbiamo crediti in essere per 246.707.189 di euro (+18.010.478 Euro rispetto allo scorso anno) ed una compagine sociale di 10.957 imprese associate (+300 rispetto all’anno precedente) il che ci pone, ancora una volta, ai vertici di settore.” Con un patrimonio netto di circa 24 milioni di euro e 1 miliardo di finanziamenti erogati, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 10 maggio 2022)in data Giovedì 28 Aprile il2021 dietà finanziaria leader di mercato a livello nazionale, che ha fatto registrare un utile di con 634.304 euro.Anche quest’anno, si è registrata un’eccellente performance dell’azienda, confermando – commenta l’AD Bartolo Mililli “l’elevata capacità di sostegno alle imprese anche durante il periodo segnato dall’emergenza post Covid-19. Abbiamo crediti in essere per 246.707.189 di euro (+18.010.478 Euro rispetto allo scorso anno) ed una compagineale di 10.957 imprese asate (+300 rispetto all’anno precedente) il che ci pone, ancora una volta, ai vertici di settore.” Con un patrimonio netto di circa 24 milioni di euro e 1 miliardo di finanziamenti erogati, ...

