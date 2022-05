Antonella Clerici intossicata

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 10 maggio 2022)Una piccola indisposizione ha costrettoa fermarsi. Stamattina, la conduttrice non ha infatti potuto dare il via, in diretta, all’appuntamento quotidiano con E’ Sempre Mezzogiorno, a causa di un malore che ha avvertito stanotte. “Ciao Amici, solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione e quindi non sono stata tanto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi a prestissimo. Un abbraccio“ ha comunicato la cinquantottenne, su Instagram, rassicurando in merito alle sue condizioni di salute. Per rimediare all’imprevisto, Rai1 ha dunque scelto di mandare in onda una puntata già realizzata dedicata ai dolci che era un mix di ricette già trasmesse in precedenza dalla ...