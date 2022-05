A Villa Manin l’elezione di Miss Sapori Pro Loco

Leggi su udine20

(Di martedì 10 maggio 2022) Domenica 15 maggio, la straordinaria cornice didi Passariano – Codroipo, le prelibatezze delle proposte enogastronomiche delle Prodel Friuli Venezia Giulia e la bellezza, saranno gli ingredienti della selezione di “Italia” in occasione della diciannovesima edizione di “Pro”. L’appuntamento, valido per l’ottantatreesima edizione del concorso nazionale di bellezza più popolare prestigioso del nostro paese, organizzato dall’ UNPLI FVG-Comitato Regionale Proin collaborazione con l’agenzia “modashow.it” e presentato da Michele Cupitò, inizierà alle ore 20.30, sarà trasmesso in diretta su Telefriuli e vedrà le concorrenti protagoniste di una sfilata, coordinata da Paola Rizzotti, con body ufficiale del concorso ed abiti ...