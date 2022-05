(Di lunedì 9 maggio 2022) Il nome di Bray Wyatt/Thesta rimbalzando ovunque online e sui social media, dopo WrestleMania Backlash. Il perché è molto sempice: Pat, durante il match tra Charlotte Flair e Ronda Rousey, ha notato una giovane fan seduta in prima fila con indosso una maschera di Bray Wyatt, e durante il commento del match si è chiesto se fosse The. Ovviamente, Michael Cole è rimasto in silenzio, anche perché è probabile che questa leggerezza costi a Pat qualche guaio, dato che Windham Rotunda, aka Bray Wyatt, non è più con la compagnia, ed i dettami di Vince McMahon sono chiari: mai nominare qualcuno che non è più sotto contratto con la WWE. Il commento diin telecronaca ha generato molto consenso, ricevendo molti elogi dai fan sui social media, che hanno apprezzato l’esuberanza ed il sincero ...

... come confermano gli impegni sul ring dell'attore comico Johnny Knoxville, del pugile influencer Logan Paul e dell'ex giocatore di football (oggi telecronista inMcAfee. Non sono mancati gli ...Vince McMahon batteMcAfee Il chairman dellaha deciso di agire per conto suo, chiamando un arbitro e sancendo un match contro McAfee. A vincere è stato il boss per schienamento, ma al ... WWE: Pat McAfee nei guai… per colpa di The Fiend anche perché è probabile che questa leggerezza costi a Pat qualche guaio, dato che Windham Rotunda, aka Bray Wyatt, non è più con la compagnia, ed i dettami di Vince McMahon sono chiari: mai nominare ...In questi minuti, sono arrivati altri aggiornamenti su Roman Reigns, che secondo Dave Meltzer ha firmato un nuovo contratto con la federazione di Vince McMahon. “Il promo di Roman Reigns è dovuto al s ...