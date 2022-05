Willie Peyote, torna il rapper che non fa compromessi (Di lunedì 9 maggio 2022) Ma non è cambiato neanche un po'. Dopo Sanremo 2021 Willie Peyote ha fatto i conti con la popolarità ma preferisce continuare a fare i conti con la vocazione di rapper controcorrente Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Ma non è cambiato neanche un po'. Dopo Sanremo 2021ha fatto i conti con la popolarità ma preferisce continuare a fare i conti con la vocazione dicontrocorrente

Advertising

imantartide : comunque willie peyote che cita le atp finals in una sua canzone non smette di farmi ridere - _deargirl : Kendrick Lamar ha droppato e a me viene in mente Willie Peyote che al Santeria l'altro ieri ha detto “Eh dai ho pub… - Erninho4 : Bellissimo questo nuovo album di Willie Peyote non dice assolutamente in maniera più noiosa quello che già diceva i… - areYounobodyy : Stan di Willie Peyote dal 2017 ma da oggi un po’ di più - Kulusecsi : RT @AFriendzoni: Ascoltare per sbaglio un pezzo di Willie peyote alla radio e trovarsi cinque minuti dopo in farmacia a chiedere disperatam… -