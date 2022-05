VIDEO F1, i CHiPS scortano i piloti sul podio: lo show da Hollywood a Miami (Di lunedì 9 maggio 2022) Come si sa, quando c’è da creare show e spettacolo gli americani non sono secondi davvero a nessuno a livello globale. Al termine del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, lo si è visto in maniera letteralmente clamorosa, con un vero e proprio colpo da maestri sotto questo punto di vista. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, il podio è stato posizionato dall’altra parte rispetto alla linea del traguardo. Il tragitto era particolarmente lungo e, per l’occasione, Max Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati scortati da due personaggi davvero particolari. Trattasi dei “CHiPS”, acronimo di California Highway Patrol (anche se Miami è in Florida) resi celebri dal telefilm di fine anni ’70-primi anni ’80, che conosciamo molto bene anche in ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Come si sa, quando c’è da crearee spettacolo gli americani non sono secondi davvero a nessuno a livello globale. Al termine del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, lo si è visto in maniera letteralmente clamorosa, con un vero e proprio colpo da maestri sotto questo punto di vista. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, ilè stato posizionato dall’altra parte rispetto alla linea del traguardo. Il tragitto era particolarmente lungo e, per l’occasione, Max Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati scortati da due personaggi davvero particolari. Trattasi dei “”, acronimo di California Highway Patrol (anche seè in Florida) resi celebri dal telefilm di fine anni ’70-primi anni ’80, che conosciamo molto bene anche in ...

