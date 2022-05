Truffe in tutta Italia: sequestrati immobili per 2,7 milioni (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 70 gli episodi di Truffe contestate ai 59 indagati nella maxi operazione dei carabinieri di Genova, eseguita sotto il coordinamento della Procura di Napoli e in collaborazione con l’Arma territoriale. Il profitto illecito complessivo accertato è di circa 1 milione e mezzo di euro. L’indagine ha consentito il sequestro di denaro, immobili, società e distributori di carburante riconducibili a vario titolo ai principali indagati per un valore complessivo stimato intorno ai 2 milioni e 700mila euro, nonché il sequestro di un appartamento adibito a stamperia e numerosi apparati informatici per la stampa professionale di banconote, documentazione contabile e titoli bancari/postali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 70 gli episodi dicontestate ai 59 indagati nella maxi operazione dei carabinieri di Genova, eseguita sotto il coordinamento della Procura di Napoli e in collaborazione con l’Arma territoriale. Il profitto illecito complessivo accertato è di circa 1 milione e mezzo di euro. L’indagine ha consentito il sequestro di denaro,, società e distributori di carburante riconducibili a vario titolo ai principali indagati per un valore complessivo stimato intorno ai 2e 700mila euro, nonché il sequestro di un appartamento adibito a stamperia e numerosi apparati informatici per la stampa professionale di banconote, documentazione contabile e titoli bancari/postali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

