Travolto e ucciso da un pirata della strada: il figlio vip muore a soli 24 anni. Tutti sconvolti (Di lunedì 9 maggio 2022) Una vera e propria tragedia ha lasciato Tutti senza parole. Il giovane figlio del vip, che aveva solamente 24 anni, è morto in circostanze drammatiche. Se n’è andato improvvisamente, a causa di un devastante incidente stradale che non gli ha lasciato via di scampo. Ad ammazzarlo è stata un’auto pirata, che ha preso in pieno lo scooter su cui lui viaggiava. La dinamica del sinistro è davvero incredibile, visto che a investirlo è stata una persona alla guida di un mezzo che aveva rubato. A morire è stato Antoine Alléno. Lo sfortunatissimo 24enne è morto dopo essere stato centrato dall’autovettura, mentre si trovava fermo davanti ad un semaforo che in quel momento era rosso. Il pirata della strada ha colpito il mezzo a due ruote di Antoine Alléno e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Una vera e propria tragedia ha lasciatosenza parole. Il giovanedel vip, che aveva solamente 24, è morto in circostanze drammatiche. Se n’è andato improvvisamente, a causa di un devastante incidentele che non gli ha lasciato via di scampo. Ad ammazzarlo è stata un’auto, che ha preso in pieno lo scooter su cui lui viaggiava. La dinamica del sinistro è davvero incredibile, visto che a investirlo è stata una persona alla guida di un mezzo che aveva rubato. A morire è stato Antoine Alléno. Lo sfortunatissimo 24enne è morto dopo essere stato centrato dall’autovettura, mentre si trovava fermo davanti ad un semaforo che in quel momento era rosso. Ilha colpito il mezzo a due ruote di Antoine Alléno e ...

