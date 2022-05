Stava per chiudere, l’hanno comprata i 5 dipendenti: oggi con un’arte di nicchia la Neon Umberto va oltre la crisi (Di lunedì 9 maggio 2022) Azzano San Paolo. Nel 2019, dopo oltre 50 anni di attività, la storia della Neon Umberto sembrava essere arrivata al capolinea: Umberto Signorelli, il titolare, per raggiunti limiti d’età aveva deciso di lasciare la guida dell’azienda che lui stesso aveva creato nel 1962 in via Borgo Palazzo a Bergamo. Un finale che i cinque dipendenti non solo si sono rifiutati di accettare, ma che li ha subito spinti a mettersi ancor di più in gioco per fare in modo che l’attività che avevano contribuito a far crescere non si fermasse. Così, con grande coraggio e con capitali propri, Paolo Mapelli, nipote di Umberto, Sonia Gamba, Franco Gambarini, Matteo Colpani e Antonio Dellamuzia quell’impresa l’hanno comprata: “È l’azienda per la quale ognuno di noi ha sempre ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 9 maggio 2022) Azzano San Paolo. Nel 2019, dopo50 anni di attività, la storia dellasembrava essere arrivata al capolinea:Signorelli, il titolare, per raggiunti limiti d’età aveva deciso di lasciare la guida dell’azienda che lui stesso aveva creato nel 1962 in via Borgo Palazzo a Bergamo. Un finale che i cinquenon solo si sono rifiutati di accettare, ma che li ha subito spinti a mettersi ancor di più in gioco per fare in modo che l’attività che avevano contribuito a far crescere non si fermasse. Così, con grande coraggio e con capitali propri, Paolo Mapelli, nipote di, Sonia Gamba, Franco Gambarini, Matteo Colpani e Antonio Dellamuzia quell’impresa: “È l’azienda per la quale ognuno di noi ha sempre ...

Advertising

enpaonlus : A cavallo di un pony per Roma dalla mattina alla sera. Fermato dalle segnalazioni dei cittadini: 'Lo stava uccidend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che… - ladyonorato : Tutti si sono prodigati in elogi e hanno fatto foto sorridenti con lui. Io gli ho espresso la mia posizione di tota… - nobodybvtme : RT @about_raffaela: si, lo stava per fare… - Sabrina63967774 : RT @CronacheA4Ruote: Pilota del giorno? Vettel! Partito dalla pitlane, stava portando a casa una P8 lottando come un leone, anche contro il… -