Serie A | Felipe Melo | “Scudetto? Spero vinca l’Inter | ma anche Pioli se lo meriterebbe”

Advertising

sportface2016 : #SerieA, #FelipeMelo: 'Scudetto? Spero nell'#Inter, ma vincerà il #Milan. #Pioli se lo merita' - BeSoccerPro : ????Serie A: 13 ????Ghiglione 12 ????Forte 11 ????Benassi 11 ????Cancellieri 10 ????Fiamozzi 10 ????Ciervo 10 ????Nani 9 ????Felipe… - laziofans : Le PROBABILI di Lazio-Samp – Torna Luis Alberto, ospiti con Candreva e Caputo: Roma, Stadio Olimpico Serie A Tim,… - FELIPEABREU666 : @lLukasDiasl @VPifio2 @gfbpaarthur @Felipe__sci @LedioLegal Ucrania kkkkk Serie C da europa - 23PierMorra88 : @dariopelle3 Ma parliamoci chiaramente in serie A chi punterebbe bernardeschi e dargli una maglia da titolare? Fors… -

Corriere dello Sport

... Bel Berlinck e Pedro Morelli si sono occupati della produzione, mentre la sceneggiatura è firmata daSant'Angelo e Leonardo Levis. Brotherhood è anche il titolo di unaambientata in ...... Valtterio e le tradizioni FLOP Fernando Alonso : la trasformazione da Sciamano di Oviedo a... fino a beccarsi unadi penalizzazioni che lo hanno miseramente lasciato ancora una volta a ... Felipe Melo: "Scudetto Spero nell'Inter, ma Milan e Pioli lo meritano" Mancano solo due giornate alla stagione di Serie A più pazza degli ultimi anni ... A 180' dalla fine del campionato anche Felipe Melo, ex Inter e Juve, ha chiaro il finale di stagione. Ospite della ...Nelle nuove puntate della soap Una vita, ci sarà spazio per un salto temporale che porterà all'ingresso di nuovi personaggi ...