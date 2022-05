Roma: Fognini batte Thiem e aspetta Sinner (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico fuori invece Cobolli, battuto dallo statunitense Brooksby, il qualificato Zeppieri, superato dal russo Khachanov, e Sonego, uscito sconfitto dalla maratona contro Shapovalov Leggi su federtennis (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico fuori invece Cobolli, battuto dallo statunitense Brooksby, il qualificato Zeppieri, superato dal russo Khachanov, e Sonego, uscito sconfitto dalla maratona contro Shapovalov

