Riforma pensioni 2023, oltre quota 41 e uscita dai 62, promossa la proposta complementare (Di lunedì 9 maggio 2022) Un paio di settimane fa avevamo pubblicato la proposta complementare del Dott. Claudio Maria Perfetto che andava ad aggiungersi alla quota 41 e all’uscita dai 62 anni a cui tutti ambiscono da tempo per la prossima Riforma delle pensioni. Per il Dott. Perfetto i soldi per realizzare le proposte potrebbero essere trovate nell’immediato se il governo cambiasse prospettiva ed iniziasse ad investire nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto a pretendere il versamento dei contributi da parte di tutti quei robot che nella vita quotidiana hanno sostituito la forza lavoro umana garantendo ampi profitti alle aziende. Se i robot versassero i contributi come i lavoratori sarebbe più facile avere i denari oggi per mandare in pensione quanti richiedono di potervi accedere anticipatamente, ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 9 maggio 2022) Un paio di settimane fa avevamo pubblicato ladel Dott. Claudio Maria Perfetto che andava ad aggiungersi alla41 e all’dai 62 anni a cui tutti ambiscono da tempo per la prossimadelle. Per il Dott. Perfetto i soldi per realizzare le proposte potrebbero essere trovate nell’immediato se il governo cambiasse prospettiva ed iniziasse ad investire nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto a pretendere il versamento dei contributi da parte di tutti quei robot che nella vita quotidiana hanno sostituito la forza lavoro umana garantendo ampi profitti alle aziende. Se i robot versassero i contributi come i lavoratori sarebbe più facile avere i denari oggi per mandare in pensione quanti richiedono di potervi accedere anticipatamente, ...

Advertising

avantibionda : RT @stacce2021: prendi il posto suo come custode del cubicolo sacro fino a quando non arriva qualcun altr* che te fa fa’ la stessa fine: ma… - infoitinterno : RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli effetti della Legge Fornero sull’occupazione - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Riforma pensioni 2022/ Maxi assegno a luglio: quando (e come) arriverà bonus… - stacce2021 : prendi il posto suo come custode del cubicolo sacro fino a quando non arriva qualcun altr* che te fa fa’ la stessa… - de_giammarco : RT @83221n4ndr34: Eh sì i giovani dovrebbero scendere in piazza a difendere con le unghie la riforma Fornero e chiedere un'altra cosa che n… -