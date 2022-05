Michael Owen | avete mai visto la figlia Gemma? Uno spettacolo in bikini

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ladel Pallone d’Oro 2001sta incantando il web con le foto del suo profilo:è di una bellezza disarmante. La vita sentimentale dei calciatori, specialmente quelli più famosi, solitamente s’intreccia con quella di modelle e donne dellomolto belle. Non sorprende dunque che se da queste relazioni nascono delle figlie, queste siano solitamente molto belle. Non fa eccezione la19enne di, ex fuoriclasse del calcio inglese e pallone d’oro 2001, quando aveva da poco compiuto 21 anni. Come ricorderanno gli appassionati di calcio, la stella disi è spenta rapidamente dopo il passaggio dal Liverpool al Real Madrid. Il fortissimo attaccante inglese è stato ...