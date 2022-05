Maltempo Ragusa: tromba d’aria di fronte a Chiaramonte Gulfi (Di lunedì 9 maggio 2022) Ragusa – Ondata di Maltempo nel Ragusano. Una pioggia battente ha interessato i Comuni della provincia di Ragusa. In queste ore sui social è stata diffusa una foto di Salvatore Sammatrice che riprende una tromba d’aria di fronte a Chiaramonte Gulfi. Fortunatamente la tromba d’aria che si è formata non ha toccato il suolo. Il Maltempo era stato annunciato ieri dal Dipartimento della protezione Civile della Sicilia che aveva diramato un’allerta gialla in tutta l’isola. Poco prima di mezzogiorno la pioggia battente ha interessato Modica e Ragusa e poi si è diffusa anche negli altri Comuni iblei. Rapina alla banca San Paolo di Comiso: ladri in fuga Fa esplodere ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022)– Ondata dinelno. Una pioggia battente ha interessato i Comuni della provincia di. In queste ore sui social è stata diffusa una foto di Salvatore Sammatrice che riprende unadi. Fortunatamente lache si è formata non ha toccato il suolo. Ilera stato annunciato ieri dal Dipartimento della protezione Civile della Sicilia che aveva diramato un’allerta gialla in tutta l’isola. Poco prima di mezzogiorno la pioggia battente ha interessato Modica ee poi si è diffusa anche negli altri Comuni iblei. Rapina alla banca San Paolo di Comiso: ladri in fuga Fa esplodere ...

