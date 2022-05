Maddie McCann | torna in scena una pista del passato sul drammatico caso della bimba scomparsa

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nel giallo diinunadelche, secondo quanto trapelato, gli inquirenti avrebbero battuto senza che gli fosse restituito un robusto quadro di elementi a supporto. Stando alle ultime informazioni sulle indagini delle autorità tedesche, non sarebbe escluso che la piccola sia stata uccisa dopo essere stata rapita e venduta a una banda di trafficanti di bambini. Unorio che getta un’altra ombra agghiacciante su uniniziato 15 anni fa.inunadelsul rapimentopiccola In, l’ipotesi che...

Advertising

blogcupoftea : Caso Maddie McCann: 'Nuove prove, certi che l'assassino sia Christian Bruckner' - CarolinaDElia_ : ??????Si riapre il caso Maddie. A 15 anni dalla scomparsa della piccola Madelein McCann, la procura tedesca dichiara d… - ParliamoDiNews : Maddie McCann, il pm che indaga: `Trovate nuove prove, uccisa da Christian Brückner` - Esteri #maddie #mccann… - infoitestero : Maddie McCann, il pm che indaga: 'Trovate nuove prove, uccisa da Christian Brückner' - zazoomblog : “Abbiamo il colpevole” Caso Maddie McCann svolta definitiva a quindici anni dalla scomparsa: chi è stato – VIDEO -… -

Pedofilia e pedopornografia , reati in aumento in Lombardia anche con adescamenti informatici. È l'allarme lanciato dalla Polizia postale e delle comunicazioni. Leggi anche >, svolta nelle indagini. Il procuratore: 'Abbiamo le prove, l'ha uccisa lui' 'Tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo di quest'anno - precisa il Compartimento Polizia Postale e delle ...Conosciuta con il soprannome di, la bambina inglese aveva 3 anni quando, il 3 maggio del 2007 , è sparita dalla stanza di un residence in cui dormiva con i fratelli a Praia da Luz, nel ...Il magistrato tedesco al lavoro sul caso della bimba scomparsa si dice certo della colpevolezza del molestatore seriale ...L’uomo è inoltre sospettato di altre violenze sessuali, pedofilia e sparizioni di altri bambini La sua condanna formale è arrivata soltanto il mese scorso, annunciata dalla procura di Faro con una not ...