L’Ucraina festeggia in attesa di celebrare il secondo giorno della vittoria (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa mattina, mentre a Mosca andava in scena la parata per il giorno della vittoria - la sconfitta dei nazisti da parte dell'Unione sovietica - il presidente dell'Ucraina Zelensky ha lanciato dai suoi canali social un contro messaggio rivolto ai suoi cittadini, di cui riportiamo di seguito il testo. Grande popolo della grande Ucraina! Il 24 agosto 2021, tutto il paese aveva celebrato il 30esimo anniversario della nostra indipendenza! I nostri soldati, i nostri difensori, le nostre attrezzature si muovevano lungo il viale Khreshchatyk di Kyiv, il nostro velivolo “Mriya” volava nei cieli! “Non c’è niente di più pericoloso di un nemico insidioso, ma non c’è niente di più velenoso di un finto amico”: queste sono le parole del grande filosofo ucraino Hryhorij Skovoroda. Il 24 febbraio abbiamo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa mattina, mentre a Mosca andava in scena la parata per il- la sconfitta dei nazisti da parte dell'Unione sovietica - il presidente dell'Ucraina Zelensky ha lanciato dai suoi canali social un contro messaggio rivolto ai suoi cittadini, di cui riportiamo di seguito il testo. Grande popologrande Ucraina! Il 24 agosto 2021, tutto il paese aveva celebrato il 30esimo anniversarionostra indipendenza! I nostri soldati, i nostri difensori, le nostre attrezzature si muovevano lungo il viale Khreshchatyk di Kyiv, il nostro velivolo “Mriya” volava nei cieli! “Non c’è niente di più pericoloso di un nemico insidioso, ma non c’è niente di più velenoso di un finto amico”: queste sono le parole del grande filosofo ucraino Hryhorij Skovoroda. Il 24 febbraio abbiamo ...

