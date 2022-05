Lotta allo spaccio, arrestati 14 pusher in 7 giorni: in manette anche un 21enne di Acilia (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto nell’ultima settimana 14 persone, tutte gravemente indiziate per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale durante il quotidiano servizio di pattugliamento presso la stazione Termini, hanno arrestato un 24enne tunisino. Nello specifico, l’uomo è stato notato dai poliziotti mentre stava percorrendo piazza dei Cinquecento con fare sospetto; ne è seguito il tentativo da parte dei poliziotti di fermare il giovane che, in tutta risposta, ha abbandonato lo zaino e il monopattino ed è fuggito in direzione di via Giolitti, dove ha quindi tentato di nascondersi all’interno del McDonalds. Nonostante il tentativo di fuga, lo straniero è stato comunque raggiunto e bloccato dagli agenti mentre stava tentando di nascondersi tra i tavolini del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto nell’ultima settimana 14 persone, tutte gravemente indiziate per detenzione ai fini dellodi sostanza stupefacente. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale durante il quotidiano servizio di pattugliamento presso la stazione Termini, hanno arrestato un 24enne tunisino. Nello specifico, l’uomo è stato notato dai poliziotti mentre stava percorrendo piazza dei Cinquecento con fare sospetto; ne è seguito il tentativo da parte dei poliziotti di fermare il giovane che, in tutta risposta, ha abbandonato lo zaino e il monopattino ed è fuggito in direzione di via Giolitti, dove ha quindi tentato di nascondersi all’interno del McDonalds. Nonostante il tentativo di fuga, lo straniero è stato comunque raggiunto e bloccato dagli agenti mentre stava tentando di nascondersi tra i tavolini del ...

