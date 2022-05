(Di lunedì 9 maggio 2022) La monarca 'per problemi di mobilità' nonpresente all'apertura formale dell'anno parlamentare: evento al quale non era mai mancata nei suoi 7 decenni di regno, se non in due occasioni legate ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Londra, Elisabetta non leggerà il Queen's Speech: sarà sostituita da Carlo #regina #londra #carlo… - VanityFairIt : Una serie di eventi, tutti da non prendere, per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Ecco quali… - VelvetMagIta : Harry e Meghan Giubileo di Platino regina Elisabetta vieta troupe Netflix - PicoPaperopoli : ?? #8Maggio 1984 - A Londra viene ufficialmente aperta la barriera del Tamigi dalla regina Elisabetta II. ?? ?? #AccaddeOggi - lazzarolongo : RT @londranewsblog: Finalmente apre Elizabeth Line! Crossrail o Elizabeth Line inizierà a circolare attraverso il centro di Londra mar… -

La monarca 'per problemi di mobilità' non sarà presente all'apertura formale dell'anno parlamentare: evento al quale non era mai mancata nei suoi 7 decenni di regno, se non in due occasioni legate ...... l'omaggio con il look più iconico Nell'ultimo annoha del resto presenziato a un solo ... le celebrazioni clou didel Giubileo di Platino fissate dal 2 al 5 giugno , fra parate, ...Colpo di scena in Gran Bretagna: per la prima volta dal 1963 non sarà la regina Elisabetta a leggere il cosiddetto “Queen’s Speech”, il programma di governo esposto in occasione dell’inaugurazione a C ...La Regina Elisabetta, 96 anni, non sarà presente al Discorso della Corona: è la prima volta dal 1963. A pronunciarlo, il 10 maggio, sarà il figlio, il Principe Carlo. A comunicarlo Buckingham Palace: ...