Letta | «I leader europei a Kiev e poi da Putin per la pace La tv? Libertà di informazione diversa dalle bugie»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia devono muoversi ora, uniti, per la. Incontrando Zelensky e. Senza farsi guidare dagli Usa perché l’Europa è adulta. Questa la sintesi dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera dal segretario del Partito Democratico Enrico. Che punta il dito anche sui talk show italiani che fanno parlare i russi «senza contraddittorio».si aspetta dall’Ue «un progetto forte per il futuro dell’Europa: maggiore integrazione ed eliminazione del diritto di veto, come già chiesto da Mario Draghi e Romano Prodi. Un’architettura paneuropea per accogliere l’Ucraina. Una grande unità e una spinta decisa verso la». Per«va fatta ora una Confederazione europea che accolga subito non solo l’Ucraina, ma anche Moldavia, ...