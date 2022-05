Juve Inter, Allegri recupera un titolare? Le ultime dall’infermeria bianconera (Di lunedì 9 maggio 2022) Juve Inter: chi recupera e chi no tra i bianconeri per la finalissima di Coppa Italia. Allegri potrebbe ritrovare un titolare Massimiliano Allegri recupera diverse pedine per la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, in programma mercoledì all’Olimpico. Primo su tutti Manuel Locatelli, che da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Anche Pellegrini dovrebbe tornare a disposizione di Allegri, dopo essersi lasciato alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Dovrebbero tornare dal primo minuto De Ligt e Danilo, a riposo contro il Genoa. Ancora out, invece, McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022): chie chi no tra i bianconeri per la finalissima di Coppa Italia.potrebbe ritrovare unMassimilianodiverse pedine per la finale di Coppa Italia tra, in programma mercoledì all’Olimpico. Primo su tutti Manuel Locatelli, che da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Anche Pellegrini dovrebbe tornare a disposizione di, dopo essersi lasciato alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Dovrebbero tornare dal primo minuto De Ligt e Danilo, a riposo contro il Genoa. Ancora out, invece, McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

