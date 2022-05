Advertising

FirenzePost : Italiano vuol restare a Firenze: “Abbiamo gettato le basi, ora dovremo crescere”. Mourinho attacca l’arbitro: “Il r… - Pietro75205618 : @capuanogio Se dovesse iniziare un ciclo con quella squadra vuol dire proprio che il calcio italiano è veramente di un livello bassissimo - gvignatg : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni .Questo ci serve. Ragionamenti da statisti. Siamo alquanto stufi del provincialismo… - angerollseyes : Ma che vuol dire? ?? CERCA di essere italiano? ?? - Livius84041443 : @lup0solitari0 @MonicaPiriti @sandraamurri1 Sa cosa vuol dire un'oppressione. Non credo che l'annoiato italiano di… -

Firenze Post

... "Se l'Americafare la guerra a Putin la faccia, ma non è l'interesse dell'Europa. Non è una ..."quello che pensano in Germania" - dà un chiaro altolà (pur non citandolo) al premierche ...Arbitro: Guida 4,5: un arbitraggio decisamente poco europeo, il chedire una quantità ... Allenatore:. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, ... Italiano vuol restare a Firenze: "Abbiamo gettato le basi, ora dovremo crescere". Mourinho attacca l'arbitro: "Il rigore non c'era" "Dovremmo essere più pronti a tutelare i nostri interessi" dice Lezzi nel corso di Stasera Italia, lunedì 9 maggio. "Interessi che non sono gli stessi degli Stati Uniti. Questo non vuol dire essere ...