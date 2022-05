Inter-Milan Primavera, si rivede un ex nerazzurro (Di lunedì 9 maggio 2022) Presente in tribuna per Inter-Milan Primavera anche una vecchia conoscenza delle giovanili nerazzurre. Samuele Mulattieri, quest'anno in... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Presente in tribuna peranche una vecchia conoscenza delle giovanili nerazzurre. Samuele Mulattieri, quest'anno in...

Advertising

cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - CB_Ignoranza : E poi arriva Tonali. #Milan #Inter #SerieA - sportface2016 : +++#Milan, #Inter, #Napoli e #Juventus sono le quattro squadre qualificate per la #ChampionsLeague 2022/2023+++ #SerieA - sportli26181512 : #FelipeMelo: 'Scudetto? Spero nell'Inter, ma Milan e #Pioli lo meritano': La lotta per il titolo tiene banco in Ita… - sta_gente : Il Milan perde in casa con l’Atalanta e l’Inter vince lo #scudetto -