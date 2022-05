Il governo Draghi taglia l’Iva sulla vendita di armi: boom di guadagni per l’industria bellica con la guerra in Ucraina (Di lunedì 9 maggio 2022) È un momento d’oro per l’industria delle armi, che in Italia vede crollare un ulteriore impedimento ad affari sempre in crescita, soprattutto da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina. Ad “aiutare” il comparto degli armamenti non è questa volta un’invasione, ma lo stesso governo Draghi, che vara il taglio dell’Iva e delle accise sulle armi per la vendita a Paesi Ue impegnati in azioni di difesa. Un regalo inarrivabile, se pensiamo che nessun bene di prima necessità ha l’Iva azzerata, ma al massimo ridotta. Il decreto accoglie una direttiva europea, che si inserisce nel quadro di costruzione di una difesa comune e che allo stesso tempo pompa la produzione di armi nel Vecchio Continente. L’Italia, naturalmente, è in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) È un momento d’oro perdelle, che in Italia vede crollare un ulteriore impedimento ad affari sempre in crescita, soprattutto da quando è scoppiato il conflitto in. Ad “aiutare” il comparto degli armamenti non è questa volta un’invasione, ma lo stesso, che vara il taglio dele delle accise sulleper laa Paesi Ue impegnati in azioni di difesa. Un regalo inarrivabile, se pensiamo che nessun bene di prima necessità haazzerata, ma al massimo ridotta. Il decreto accoglie una direttiva europea, che si inserisce nel quadro di costruzione di una difesa comune e che allo stesso tempo pompa la produzione dinel Vecchio Continente. L’Italia, naturalmente, è in ...

