Advertising

Inews24

sta affrontando un avvio di difficile: si trova al settimo posto della classifica piloti ... con la stessa auto ha raccolto 49 punti e in patria non mancano i paragoni e leMattia Binotto fa bene a dire che il morale deve rimanere alto, ma ci sono almeno due... incluse le scintille tra Toto Wolff e Lewis. Le nuove auto: 5,5 Ahi, ahi, forse si era ... Hamilton, riflessioni in corso dopo l’ultima delusione: addio immediato Nonostante i piccoli miglioramenti prestazionali mostrati dalla W13 nel corso del week end in Florida, Hamilton appare ancora lontanissimo ... rispetto allo scorso anno starebbe alimentando delle ...Hamilton, così, sgombra le voci sul suo possibile ritiro ... e le decisioni strampalate di Michael Masi che gli sono costate il posto. Ci sta un momento di riflessione se, dopo una batosta del genere, ...