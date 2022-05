Guerra in Ucraina, Xi a Scholz: “Evitare l’espansione del conflitto. La sicurezza Ue dovrebbe essere nelle mani degli europei” (Di lunedì 9 maggio 2022) La crisi Ucraina “ha spinto ancora una volta la sicurezza europea a un bivio critico: dobbiamo fare del nostro meglio per Evitare che il conflitto si intensifichi e si espanda, portando ad una situazione ingestibile”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in videoconferenza col cancelliere tedesco Olaf Scholz. Xi, secondo il Quotidiano del Popolo, ha rilevato che “la parte europea dovrebbe mostrare la sua responsabilità storica e saggezza politica, concentrarsi sulla pace a lungo termine dell’Europa e cercare di risolvere il problema in modo responsabile. La sicurezza europea dovrebbe essere nelle mani degli europei stessi“. Articolo in aggiornamento L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) La crisi“ha spinto ancora una volta laeuropea a un bivio critico: dobbiamo fare del nostro meglio perche ilsi intensifichi e si espanda, portando ad una situazione ingestibile”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in videoconferenza col cancelliere tedesco Olaf. Xi, secondo il Quotidiano del Popolo, ha rilevato che “la parte europeamostrare la sua responsabilità storica e saggezza politica, concentrarsi sulla pace a lungo termine dell’Europa e cercare di risolvere il problema in modo responsabile. Laeuropeastessi“. Articolo in aggiornamento L'articolo ...

