Gigi D’Alessio, il mantenimento che versa a Carmela Barbato è enorme: cifre impensabili (Di lunedì 9 maggio 2022) Si sa che, nel mondo dello spettacolo, alla fine di un matrimonio segue un assegno di mantenimento consistente. E quello di Gigi D’Alessio è da capogiro Anche nel mondo dello spettacolo, ogni qualvolta che un matrimonio finisce, l’uomo è costretto a versare il mantenimento a quella che un tempo era considerata sua moglie. In questi casi però si parla sempre di cifre a diversi zeri. Una situazione del genere, a seconda del nome del vip al quale capita, arriva a toccare anche cifre che la maggior parte di noi non arriva a guadagnare in una vita di lavoro. E così volti noti nel mondo del cinema e della musica, ogni qualvolta mettono la parola fine ad un matrimonio, si trovano a dover pagare per le inevitabili conseguenze di questa scelta. In molti casi ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 9 maggio 2022) Si sa che, nel mondo dello spettacolo, alla fine di un matrimonio segue un assegno diconsistente. E quello diè da capogiro Anche nel mondo dello spettacolo, ogni qualvolta che un matrimonio finisce, l’uomo è costretto are ila quella che un tempo era considerata sua moglie. In questi casi però si parla sempre dia diversi zeri. Una situazione del genere, a seconda del nome del vip al quale capita, arriva a toccare ancheche la maggior parte di noi non arriva a guadagnare in una vita di lavoro. E così volti noti nel mondo del cinema e della musica, ogni qualvolta mettono la parola fine ad un matrimonio, si trovano a dover pagare per le inevitabili conseguenze di questa scelta. In molti casi ...

