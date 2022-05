F1, Mick Schumacher: “Potevamo andare a punti, mi dispiace l’incidente con Vettel” (Di lunedì 9 maggio 2022) Una gara decisamente negativa quella di Miami per la Haas che avrebbe sperato di far entrare in zona punti entrambi i piloti, Kevin Magnussen e Mick Schumacher. L’esito finale, però, è stato negativo dal momento che il danese non ha potuto concludere la corsa per un problema all’ala anteriore, mentre Mick è stato protagonista di un incidente con Sebastian Vettel. Il giovane tedesco, in lotta con il più esperto pilota dell’Aston Martin, ha colpito la posteriore destra della monoposto britannica, danneggiando sia la vettura di Seb che la propria. Un vero peccato per il teutonico che era in lotta per la top-10 e quindi concludere in posizioni nobili. “Sono veramente dispiaciuto dell’incidente con Vettel. Stavo lottando per ottenere dei punti e la macchina ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Una gara decisamente negativa quella di Miami per la Haas che avrebbe sperato di far entrare in zonaentrambi i piloti, Kevin Magnussen e. L’esito finale, però, è stato negativo dal momento che il danese non ha potuto concludere la corsa per un problema all’ala anteriore, mentreè stato protagonista di un incidente con Sebastian. Il giovane tedesco, in lotta con il più esperto pilota dell’Aston Martin, ha colpito la posteriore destra della monoposto britannica, danneggiando sia la vettura di Seb che la propria. Un vero peccato per il teutonico che era in lotta per la top-10 e quindi concludere in posizioni nobili. “Sono veramente dispiaciuto delcon. Stavo lottando per ottenere deie la macchina ...

