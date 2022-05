Elon Musk scrive su Twitter: “Farò il possibile per restare vivo” (Di lunedì 9 maggio 2022) . L’imprenditore ha ricevuto minacce dalla Russia pe ril suo supporto all’Ucraina L’ultimo tweet di Elon Musk ha preoccupato i fan per il tono allarmistico delle parole del plurimiliardario imprenditore americano. «Se muoio in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi» questo il contenuto del suo ultimo tweet, pubblicato circa sette ore fa. Il messaggio era stato preceduto da altri cinguettii, in cui Musk ha denunciato le minacce ricevute dal suo antagonista russo, Dmitry Rogozin, capo di Rosneft, l’agenzia spaziale russa, e fedelissimo di Putin. If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@ElonMusk) May 9, 2022 Rogozin avrebbe inviato ai media delle dichiarazioni in cui denuncia l’operato di Musk per far ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022) . L’imprenditore ha ricevuto minacce dalla Russia pe ril suo supporto all’Ucraina L’ultimo tweet diha preoccupato i fan per il tono allarmistico delle parole del plurimiliardario imprenditore americano. «Se muoio in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi» questo il contenuto del suo ultimo tweet, pubblicato circa sette ore fa. Il messaggio era stato preceduto da altri cinguettii, in cuiha denunciato le minacce ricevute dal suo antagonista russo, Dmitry Rogozin, capo di Rosneft, l’agenzia spaziale russa, e fedelissimo di Putin. If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya —(@) May 9, 2022 Rogozin avrebbe inviato ai media delle dichiarazioni in cui denuncia l’operato diper far ...

