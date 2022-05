Ed Sheeran rompe la sua nota riservatezza e condivide una foto con la moglie

(Di lunedì 9 maggio 2022) Se c’è un cantautore molto famoso che non ama affatto parlare del proprio privato, nonostante usi dei social, quello è Ed. Così quando lo fa, s’ interessa persino l’Independent. Che cosa è accaduto? Ed ha postato su Instagram unacon laCherry Seaborn. Vederli insieme e in un atteggiamento di tale tenerezza è in effetti una rarità. “HBD to ma baby mama. I 30 ti stanno bene“. Che cosa vuol dire? Niente di più semplice: “Buon compleanno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed(@teddysphotos) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

