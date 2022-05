Dybala, non c’è solo l’Inter: altri due club di Serie A interessati alla Joya (Di lunedì 9 maggio 2022) Inter, recapitata l’offerta a Dybala: i nerazzurri, però, non sono l’unico club italiano interessato al numero 10 argentino. Ecco chi lo vuole Secondo quanto riferito da Il Giornale, l’Inter ha recapitato la sua offerta per Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà la Juventus a parametro zero. L’argentino aspetta: non è una questione di soldi, ma dopo sette anni in bianconero cerca qualcosa di diverso. Arrivasse un’altra offerta, ugualmente stimolante sul piano sportivo, sarebbe meglio. Ad esempio il Milan che per lui sarebbe più semplice accettare. C’è anche l’Interesse della Roma, mentre per ora dall’estero non si muove nulla. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Inter, recapitata l’offerta a: i nerazzurri, però, non sono l’unicoitaliano interessato al numero 10 argentino. Ecco chi lo vuole Secondo quanto riferito da Il Giornale,ha recapitato la sua offerta per Paulo, che a fine stagione lascerà la Juventus a parametro zero. L’argentino aspetta: non è una questione di soldi, ma dopo sette anni in bianconero cerca qualcosa di diverso. Arrivasse un’altra offerta, ugualmente stimolante sul piano sportivo, sarebbe meglio. Ad esempio il Milan che per lui sarebbe più semplice accettare. C’è ancheesse della Roma, mentre per ora dall’estero non si muove nulla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

