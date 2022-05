Casini: «Il Var va migliorato, penso sia giusto valutare la possibilità di un challenge per ogni squadra» (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La politica nel pallone”, su Rai Gr Parlamento. «Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti all’ascolto. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco». Sul Var e gli ultimi episodi che hanno destato polemiche negli arbitraggi: «Sul Var c’è un equivoco di fondo: non è la moviola, mentre nell’opinione pubblica è intesa in questo modo. In questa fase di sperimentazione vanno discusse alcune migliorie, io per esempio ritengo giusto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La politica nel pallone”, su Rai Gr Parlamento. «Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti all’ascolto. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco». Sul Var e gli ultimi episodi che hanno destato polemiche negli arbitraggi: «Sul Var c’è un equivoco di fondo: non è la moviola, mentre nell’opinione pubblica è intesa in questo modo. In questa fase di sperimentazione vanno discusse alcune migliorie, io per esempio ritengo...

