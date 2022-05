Bastoni recuperato per Juve-Inter: Inzaghi può sorridere (Di lunedì 9 maggio 2022) . Ottima notizia per il tecnico nerazzurro Arrivano importanti novità in casa Inter in vista della finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Alessandro Bastoni è tornato quest’oggi ad allenarsi con il resto del gruppo a due giorni dalla gara contro i bianconeri. Una buona notizia per Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) . Ottima notizia per il tecnico nerazzurro Arrivano importanti novità in casain vista della finalissima di Coppa Italia trantus e, in programma mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Alessandroè tornato quest’oggi ad allenarsi con il resto del gruppo a due giorni dalla gara contro i bianconeri. Una buona notizia per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

