“Anything to say? La scultura di Davide Dormino a Udine (Di lunedì 9 maggio 2022) Se siete passati per Piazza Libertà a Udine avrete certamente notato questa scultura in bronzo, “Anything to say?” Tre figure, a grandezza naturale, in piedi sopra tre sedie e una quarta sedia vuota che invita le persone ad alzarsi in piedi a difesa della libertà d’informazione e a sostegno di chi ha avuto il coraggio di rivelare al mondo intero verità scomode, come hanno fatto Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning. Sono questi i tre personaggi raffigurati in piedi sopra le sedie: eroi controversi che hanno avuto il coraggio di scardinare le regole del sistema di controllo che governa le vite di tutti. “Anything to say?”, dell’artista Davide Dormino, è un’opera itinerante e interattiva, che mantiene tutta la tradizionale forza del ... Leggi su udine20 (Di lunedì 9 maggio 2022) Se siete passati per Piazza Libertà aavrete certamente notato questain bronzo, “to?” Tre figure, a grandezza naturale, in piedi sopra tre sedie e una quarta sedia vuota che invita le persone ad alzarsi in piedi a difesa della libertà d’informazione e a sostegno di chi ha avuto il coraggio di rivelare al mondo intero verità scomode, come hanno fatto Edward Snowden, Julian Assange e Chelsea Manning. Sono questi i tre personaggi raffigurati in piedi sopra le sedie: eroi controversi che hanno avuto il coraggio di scardinare le regole del sistema di controllo che governa le vite di tutti. “to?”, dell’artista, è un’opera itinerante e interattiva, che mantiene tutta la tradizionale forza del ...

Advertising

hbrookes1001 : RT @Assange_Italia: A Udine, dal 7 al 15 maggio sarà esposta l'opera 'Anything to say?' di @davide_dormino @AnythingtoSay_ #FreeAssangeNo… - Assange_Italia : RT @Assange_Italia: A Udine, dal 7 al 15 maggio sarà esposta l'opera 'Anything to say?' di @davide_dormino @AnythingtoSay_ #FreeAssangeNo… - catkissu : AHSJSJSJJSSJJSJSJJSJSJS I CANT EVEN SAY ANYTHING ANYMORE - ssaraproblem : and of course I didn't say anything perché sono una testa di cazzo veramente una persona più rincoglionita di me no… - Frankf1842 : RT @Assange_Italia: A Udine, dal 7 al 15 maggio sarà esposta l'opera 'Anything to say?' di @davide_dormino @AnythingtoSay_ #FreeAssangeNo… -