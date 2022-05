Ambra in versione “into the wild” a Stromboli – Foto (Di lunedì 9 maggio 2022) Ambra Angiolini in versione “into the wild” a Stromboli. L’attrice amata da Ferzan Özpetek sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 9 maggio 2022)Angiolini inthe” a. L’attrice amata da Ferzan Özpetek sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza Perizona Magazine.

Advertising

MartaFarasha : Ambra per le ragazze degli anni 90 è parte della nostra storia. I pomeriggi passati a guardare Non è la Rai prima d… - Pelegrundam : Comunque io non scordo che due anni fa Ambra al #concertone ci promise una versione live di 'T'appartengo' poi mai… - dp64ud : @AntScibilia @PCossu Con i soldi all'Ucraina hanno fatto le audizioni e selezionato la versione slava di 'no non è… -