Alessandria, portiere d'albergo ucciso nella notte (Di lunedì 9 maggio 2022) Torino, 9 mag. (Adnkronos) - Omicidio nella notte ad Alessandria. La vittima è il portiere di un albergo trovato morto nella hall dell'hotel. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori l'uomo sarebbe stato colpito a morte con un corpo contundente al culmine di una violenta aggressione. Sul posto stanno operando i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Torino, 9 mag. (Adnkronos) - Omicidioad. La vittima è ildi untrovato mortohall dell'hotel. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori l'uomo sarebbe stato colpito a morte con un corpo contundente al culmine di una violenta aggressione. Sul posto stanno operando i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

