Venezia, Johnsen: «Importante vincere, ora guarderemo Salernitana-Cagliari»

Dennis Johnsen, attaccante del Venezia, ha parlato dopo il successo all'ultimo respiro contro il Bologna: le dichiarazioni

Dennis Johnsen ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia-Bologna.

LE PAROLE – «Noi alla salvezza ci crediamo ancora, c'è da lottare e lo faremo fino all'ultimo. I tifosi ci sostengono sempre, lo hanno fatto fin dalla prima giornata. Sono fantastici. Oggi era importante vincere, ora guarderemo anche Salernitana-Cagliari».

