Ultime Notizie Roma del 08-05-2022 ore 12:10 (Di domenica 8 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale per una buona domenica Ben ritrovati dell’ascolto da Francesco Vitale circa 60 civili risultano dispersi dopo l’attacco aereo di ieri pomeriggio dell’esercito Russo sono a scuola con un rifugio nel villaggio di Bilo lingua nella regione di lugansk lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale serve il gas Dai su telegram ripreso da Oakley phone tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono molto probabilmente morte mi scrive gay da ieri i servizi di emergenza ucraini avevano parlato di almeno due vittime nel sotterraneo si nascondevano 90 persone me la serata almeno una trentina era stata tratta in salvo storico sorpasso formalizzato nel parlamento locale di Irlanda del Nord a conclusione dello scrutinio nelle elezioni amministrative britanniche svolte Sì giovedì e repubblicani cattolici dello sinn fein ex ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022)dailynews radiogiornale per una buona domenica Ben ritrovati dell’ascolto da Francesco Vitale circa 60 civili risultano dispersi dopo l’attacco aereo di ieri pomeriggio dell’esercito Russo sono a scuola con un rifugio nel villaggio di Bilo lingua nella regione di lugansk lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale serve il gas Dai su telegram ripreso da Oakley phone tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono molto probabilmente morte mi scrive gay da ieri i servizi di emergenza ucraini avevano parlato di almeno due vittime nel sotterraneo si nascondevano 90 persone me la serata almeno una trentina era stata tratta in salvo storico sorpasso formalizzato nel parlamento locale di Irlanda del Nord a conclusione dello scrutinio nelle elezioni amministrative britanniche svolte Sì giovedì e repubblicani cattolici dello sinn fein ex ...

