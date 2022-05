U&D: “Uno sfondone che passerà alla storia…” (Di domenica 8 maggio 2022) Uomini e Donne: nelle puntate scorse Tina “ha sconvolto” tutti con il suo voto. Cosa è successo nel programma di Maria De Filippi? Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nelle puntate scorse lo studio di Mediaset si è trasformato in una sfilata di moda, dove in passerella hanno sfilato le dame. Ida Platano ha scelto un outfit particolare: sulle note di Brividi (canzone vincitrice di Sanremo 2022 cantata da Mahmood e Blanco), la tronista ha indossando un abito molto trasparente. E non ha potuto fare altro che conquistare tutti i corteggiatori presenti in studio, ricevendo dei voti molti alti. Uomini e Donne, Tina Cipollari “sconvolge” tutti (Foto Web)Gemma Galgani, invece, ha stupito tutti quanti: la dama torinese ha scelto un abito semplice, ma molto bello e non ha voluto neanche nessuna scenografia particolare, come ad ... Leggi su formatonews (Di domenica 8 maggio 2022) Uomini e Donne: nelle puntate scorse Tina “ha sconvolto” tutti con il suo voto. Cosa è successo nel programma di Maria De Filippi? Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nelle puntate scorse lo studio di Mediaset si è trasformato in una sfilata di moda, dove in passerella hanno sfilato le dame. Ida Platano ha scelto un outfit particolare: sulle note di Brividi (canzone vincitrice di Sanremo 2022 cantata da Mahmood e Blanco), la tronista ha indossando un abito molto trasparente. E non ha potuto fare altro che conquistare tutti i corteggiatori presenti in studio, ricevendo dei voti molti alti. Uomini e Donne, Tina Cipollari “sconvolge” tutti (Foto Web)Gemma Galgani, invece, ha stupito tutti quanti: la dama torinese ha scelto un abito semplice, ma molto bello e non ha voluto neanche nessuna scenografia particolare, come ad ...

