Ucraina, G7: “Con invasione Putin copre di vergogna la Russia” (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – 77 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa “il Presidente Putin e il suo regime ha deciso di invadere l’Ucraina in una guerra di aggressione non provocata contro un Paese sovrano. Le sue azioni coprono di vergogna la Russia e i sacrifici storici del suo popolo. Con questa invasione e le sue azioni in Ucraina, la Russia ha violato il diritto internazionale, in particolare la Carta dell’Onu, concepita dopo la Seconda Guerra Mondiale allo scopo di risparmiare alle generazioni future il flagello della guerra”. E’ quanto si legge in uno dei punti del comunicato diffuso dalla Casa Bianca al termine del G7 virtuale sull’Ucraina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – 77 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa “il Presidentee il suo regime ha deciso di invadere l’in una guerra di aggressione non provocata contro un Paese sovrano. Le sue azioni coprono dilae i sacrifici storici del suo popolo. Con questae le sue azioni in, laha violato il diritto internazionale, in particolare la Carta dell’Onu, concepita dopo la Seconda Guerra Mondiale allo scopo di risparmiare alle generazioni future il flagello della guerra”. E’ quanto si legge in uno dei punti del comunicato diffuso dalla Casa Bianca al termine del G7 virtuale sull’. L'articolo proviene da Italia Sera.

