Ucraina, 60 dispersi e 2 morti in raid su scuola regione Lugansk (Di domenica 8 maggio 2022) E' di sessanta dispersi e due morti il primo bilancio riferito dalle fonti di stampa Ucraina che citano il governatore ucraino del distretto Sergey Gaidai, del raid russo nella regione di Lugansk che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) E' di sessantae dueil primo bilancio riferito dalle fonti di stampache citano il governatore ucraino del distretto Sergey Gaidai, delrusso nelladiche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'attacco aereo dell'esercito russo su una scuola con un rifugio… - Radicali : Dall’inizio del conflitto in Ucraina sono decine i giornalisti uccisi, feriti e dispersi. Qui, i nostri spazi telev… - ibis787 : HANNO ROTTO IL CAXXO ...SONO TUTTI CRIMINIBDIBGUERRA??????Guerra in Ucraina, diretta – Bomba su scuola-rifugio nel Lu… - fulviodeangeli1 : Guerra in Ucraina, diretta – Bomba su scuola-rifugio nel Lugansk, due morti e sessanta dispersi. Kiev: “Brutale cri… - bepperoca : RT @News24_it: Guerra in Ucraina, diretta - Bomba su scuola-rifugio nel Lugansk, due morti e sessanta dispersi. Kiev: 'Brutale crimine di g… -