Traffico Roma del 08-05-2022 ore 18:30 Luceverde Roma Buonasera dalla redazione spostamenti in aumento sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud verso la capitale Traffico di rientro sulle due diramazioni sulla sud con l'entrata a partire da Torrenova sulla Nord rallentamenti da Settebagni code sul raccordo in carreggiata esterna tra l'appia e la Tuscolana nel quadrante est incidente con coda in via Prenestina all'altezza di via Emilio Longoni code poi tu via Appia Nuova tra il raccordo e l'ippodromo direzione centro su via Flaminia file verso la tangenziale Tra Saxa Rubra e via dei Due Ponti sulla Pontina code per lavori tra Castel Romano e Tor de' Cenci In entrambe le direzioni trasporto pubblico oggi sospesi i lavori serali sulla metro B circolazione Attiva sull'intera linea per tutta la giornata fino alle 23:30

