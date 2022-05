Traffico Roma del 08-05-2022 ore 11:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto quindi per Traffico intenso sulla via Flaminia tra il raccordo è priva porta in quest’ultima direzione proseguono i lavori sulla via Pontina code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia oggi come ogni domenica consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali in pieno svolgimento la ventitreesima edizione della manifestazione Roma Race For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno i partecipanti sono partiti alle 10 dall’area del Circo Massimo per cimentarsi nella gara competitiva di 5 km o nella passeggiata non competitiva di 2 km tra le strade itinerario della gara via dei Cerchi Piazza Bocca della Verità via Petroselli via della Greca a via del Circo Massimo viale delle Terme di Caracalla e via di San ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto quindi perintenso sulla via Flaminia tra il raccordo è priva porta in quest’ultima direzione proseguono i lavori sulla via Pontina code tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia oggi come ogni domenica consueta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali in pieno svolgimento la ventitreesima edizione della manifestazioneRace For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno i partecipanti sono partiti alle 10 dall’area del Circo Massimo per cimentarsi nella gara competitiva di 5 km o nella passeggiata non competitiva di 2 km tra le strade itinerario della gara via dei Cerchi Piazza Bocca della Verità via Petroselli via della Greca a via del Circo Massimo viale delle Terme di Caracalla e via di San ...

